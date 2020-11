Neuer Trainer beim Drittligisten : Lettieri kehrt zum MSV Duisburg zurück

Köln Der MSV Duisburg ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Gino Lettieri kehrt zum Drittligisten zurück. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt.

Gino Lettieri wird neuer Trainer beim MSV Duisburg . Der 53-Jährige kehrt damit nach rund fünf Jahren zu den Zebras zurück. Bereits ab Sommer 2014 war er für die Meidericher verantwortlich und führte den MSV im zweiten Jahr nach dem Lizenzentzug in die 2. Bundesliga zurück. Lettieri erhält beim MSV einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Klub am Mittwochabend mitteilte. Er soll er am Donnerstag vorgestellt werden. Zuerst hatte die WAZ berichtet.

Am Dienstag hatten sich die Duisburger nach der Heimniederlage gegen Viktoria Köln (1:3) tags zuvor von Trainer Torsten Lieberknecht getrennt. Der MSV, der in der vergangenen Saison lange um den Aufstieg mitspielte, liegt mit nur acht Punkten aus acht Spielen auf dem 17. Tabellenplatz.

„Wir wollten in dieser Situation einen in der Liga erfahrenen Trainer und freuen uns auch, mit Gino einen Coach zurückzubekommen, der den Klub und das Umfeld richtig gut kennt", sagte MSV-Präsident Ingo Wald. Auch nach 2015 sei der Kontakt zu Lettieri nie abgerissen.

Der Rückehrer geht die Aufgabe voller Tatendrang an. „Es tut gut, wieder beim Spielverein zu sein. Ich freue mich richtig auf die Aufgabe hier – zumal ich immer das Gefühl hatte, meine Arbeit damals nicht zu Ende gemacht zu haben. Jetzt packen wir’s wieder an“, sagte Lettieri, der zuletzt in Polen Korona Kielce trainiert hatte. Seit seinem Aus im August 2019 war der Deutsch-Italiener ohne Verein.

Am Samstag im Ligaspiel bei Türkgücü München wird Lettieri aber noch nicht auf der Bank der Duisburger sitzen. Weil er noch Corona-Tests absolvieren muss, ehe er seinen Dienst in Duisburg antreten kann, werden die Co-Trainer Marvin Compper, Branimir Bajic und Sven Beuckert den MSV auf das Auswärtsspiel beim Tabellensiebten vorbereiten und die Mannschaft dort auch betreuen. Am Sonntag soll Lettieri dann erstmals das Training leiten, teile der Verein mit. Zum ersten Mal an der Seitenlinie könnte der neue Trainer dann im Heimspiel gegen den Halleschen FC (17. November) stehen.