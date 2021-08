MSV-Torhüter hält Sieg fest : Elfer-Killer Weinkauf verdient sich Extralob

Düsseldorf Der MSV Duisburg gewinnt in Osnabrück mit Glück und dank seines überragenden Keepers Leo Weinkauf. MSV-Trainer Pavel Dotchev spricht dennoch von einem „verdienten Sieg“. Vor allem die Einstellung und Mentalität seiner Mannschaft gefällt dem 55-Jährigen.

Bereits nach wenigen Minuten rettete Weinkauf gegen Ba-Muaka Simakala zum ersten Mal in höchster Not. Im zweiten Durchgang wuchs der 25-Jährige dann über sich hinaus. Zunächst parierte er einen Elfmeter von Lukas Gugganig (60.), dann fischte er einen Distanzschuss von Marc Heider aus der Ecke (84.).

„Es macht einen guten Torwart aus, dass er auch mal unhaltbare Bälle hält. Das hat Leo Weinkauf geschafft“, sagte MSV-Trainer Pavel Dotchev nach dem knappen Erfolg bei MagentaSport und musste auch zugeben, dass seine Mannschaft in gewissen Situationen großes Glück hatte: „Wir hatten in ein paar Situationen Glück - ohne Frage. Aber man muss das Glück manchmal auch erzwingen.“ Der 55-Jährige sprach dennoch von einem „verdienten Sieg“. Seine Mannschaft habe genau das gezeigt, was er nach dem „Kollektivversagen“ in Saarbrücken sehen wollte. „Von der Einstellung, von der Mentalität her, wie wir verteidigt haben - das war bärenstark“, sagte Dotchev.