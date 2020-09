Herausforderung für neues MSV-Führungsduo : „Die Achillesferse ist die Liquidität“

Duisburg Die neue Geschäftsführung des Drittligisten MSV Duisburg sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Vor allem wirtschaftlich kämpft der Verein ums Überleben.

„Die Achillesferse, die wir haben, ist die Liquidität“, sagte MSV-Präsident Ingo Wald am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Geschäftsführer Thomas Wulf und Peter Mohnhaupt. Das Duo folgt auf Michael Klatt, der den Revierklub nach nur acht Monaten im Amt wieder verlässt. Wald räumte ein, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einer „durchfinanzierten Saison 2020/2021“ sprechen könne.

Der frühere Bundesligist kämpft in der 3. Liga wie viele andere Klubs auch ohnehin schon um das wirtschaftliche Überleben. „Eine wirtschaftliche Konsolidierung kann uns nur in der 2. Liga gelingen“, sagte Wald, der in den vergangenen Tagen eine mögliche Insolvenz nicht grundsätzlich ausschließen konnte. Die aktuelle Corona-Krise setzt den Meiderichern zusätzlich zu.