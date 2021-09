Rückschlag für Duisburg : MSV-Stürmer Bouhaddouz fällt „auf unbestimmte Zeit“ aus

Aziz Bouhaddouz. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Düsseldorf Duisburgs Sieg gegen Eintracht Braunschweig wird getrübt von der Verletzung von Aziz Bouhaddouz. Der Stürmer wird dem Drittligisten auf unbestimmte Zeit fehlen. Sein Ersatzmann präsentiert sich derweil in guter Form.

Aziz Bouhaddouz bleibt in der laufenden Saison vom Pech verfolgt. Gerade einmal 17 Minuten waren am Samstag im Heimspiel des MSV Duisburg gegen Eintracht Braunschweig gespielt, als es für den Angreifer nicht mehr weiterging. Humpelnd musste der 34-Jährige den Platz verlassen.

„Ich bin kein Arzt, aber es sah nach einem Faserriss aus. Er hatte einen stechenden Schmerz“, hatte Dotchev direkt nach dem knappen 3:2-Erfolg gemutmaßt. Die Befürchtungen des 55-Jährigen, der Angreifer würde längere Zeit ausfallen, bestätigten sich am Montag. Wie der Klub mitteilte, wird Bouhaddouz den Zebras aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel „auf unbestimmte Zeit fehlen“.

Für Bouhaddouz ist die Verletzung der nächste Rückschlag. Gegen Ende der Saison-Vorbereitung musste der Stürmer bereits aufgrund einer Corona-Infektion pausieren, anschließend stoppten ihn Achillessehnenprobleme. So kommt der Stürmer nach neun Spieltagen lediglich auf sieben (Kurz-)Einsätze. „Es tut mir sehr leid für Aziz. Er hat in diesem Jahr bislang sehr viel Pech gehabt“, sagte MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp.

Der Ausfall des Angreifers schmerzt. Doch in Orhan Ademi steht dem MSV aktuell ein treffsicherer Ersatz zur Verfügung. Gegen Braunschweig wurde Ademi für Bouhaddouz eingewechselt und avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner, auch wenn die Zebras nach zwei späten Gegentreffern bis zum Schluss zittern mussten. „Ich bin derzeit mit mir zufrieden. Ich hoffe, es geht so weiter“, sagte der Stürmer nach seinem Doppelpack. Insgesamt hat der 29-Jährige nach neun Spielen bereits fünf Tore auf seinem Konto, einen weiteren Treffer bereitete er vor. In der Vorsaison kam der Angreifer lediglich auf zwei Tore (23 Einsätze).