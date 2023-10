Pokalpleite gegen Oberligisten MSV Duisburg blamiert sich beim Debüt des neuen Trainers

Auf dem Platz übernahm der favorisierte MSV zwar von Beginn an das Kommando, der Oberligist erwies sich aber schon in den ersten 45 Minuten als unangenehmer Pokalgegner – nach vergebenen Möglichkeiten von Duisburgs Kolja Pusch auf der einen, und Uerdingens Florian Abel auf der anderen Seite, ging es torlos in die Kabine. Auch im zweiten Durchgang blieb es in der Grotenburg eine chancenarme Pokalpartie – bis zur Nachspielzeit. Dort beförderte der starke KFC-Akteur Pascale Talarski den Ball hinter die Linie, was die TV-Bilder später belegten, das Schiedsrichtergespann nahm dies aber nicht wahr und hielt den Favoriten aus Duisburg so noch unfreiwillig im Spiel.