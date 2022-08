Zebras bestätigen Aufwärtstrend : Glänzend aufgelegter Stoppelkamp führt MSV zum Heimsieg

Duisburg Die Stimmung beim MSV Duisburg wird immer besser. Angeführt vom starken Moritz Stoppelkamp besiegen die Zebras die Zweitvertretung des SC Freiburg. Beim 3:1 zeigen sich die Duisburger vor allem bei Standardsituationen brandgefährlich.

Wie gut die Stimmung derzeit in Duisburg ist, zeigte sich bereits kurz vor dem Anpfiff gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg: Geschlossen ging die Mannschaft inklusive Ersatzspieler nach dem Warmmachen vor die Fankurve, wo sie mit lauten Anfeuerungsrufen und Applaus empfangen wurde. Keine Spur mehr vom schwierigen Verhältnis der vergangenen Saison. Man zieht wieder an einem Strang – und das scheint sich auszuzahlen: Der MSV bestätigte gegen den SCF seinen Aufwärtstrend. Und wie.

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner veränderte seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim FSV Zwickau lediglich auf einer Position: Casper Jander ersetzte Marlon Frey, der aufgrund von Magenproblemen fehlte. Der 19-Jährige stand bereits am ersten Spieltag von Beginn an auf dem Feld.

So war es nicht verwunderlich, dass die erste Chance aus einer Standardsituation heraus resultierte: Nach einer Ecke von Moritz Stoppelkamp kam Marvin Bakalorz unbedrängt zum Kopfball, scheiterte aber am gut reagierenden SCF-Torhüter Noah Atubolu (14.). Kurz darauf forderten die Duisburger Elfmeter: Freiburgs Philipp Treu traf bei seiner Rettungsaktion gegen Alaa Bakir sowohl Mann als auch Ball – und hatte Glück, dass die Pfeife von Schiedsrichter Konrad Oldhafer stumm blieb (15.).

Trotz der nun beruhigenden Führung blieb der MSV am Drücker. Allen voran Stoppelkamp war in seinem 100. Drittligaspiel kaum zu stoppen. In der 58. Minute krönte Duisburgs Kapitän seine Leistung mit einem Traumtor. Von der Strafraumgrenze schlenzte der 35-Jährige, der nun bereits fünf Scorerpunkte (zwei Tore, drei Vorlagen) auf dem Konto hat, den Ball ins Netz. „Der MSV ist wieder da, der MSV ist wieder da“ und „Oh, wie ist das schon“ hallte es anschließend durch die Arena. An der ausgelassenen Stimmung änderte auch das Gegentor durch Fahrner nichts mehr. Zu abgeklärt und entschlossen präsentierten sich die Duisburger Defensive, die kaum noch in große Verlegenheit geriet.