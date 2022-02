Duisburg kämpft weiter : MSV scheitert mit Einspruch gegen die Wertung des BVB-Spiels

Duisburg Die Niederlage des MSV Duisburg gegen gegen Borussia Dortmund II bleibt bestehen. Ein Einspruch der Zebras gegen die Wertung blieb ohne Erfolg. Der MSV will sich damit aber nicht abfinden.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg ist mit seinem Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen Borussia Dortmund II gescheitert. Der abstiegsbedrohte Traditionsverein hatte diesen eingelegt, weil nach Auffassung des MSV bei der 1:3-Niederlage am 6. Februar der Dortmunder Franz Pfanne eingesetzt wurde, obwohl er wegen zuvor fünf Gelber Karten eigentlich gesperrt gewesen sein müsste. Nach der Niederlage gegen die zweite Mannschaft des BVB war Sportdirektor Ivica Grlic zurückgetreten.

Gegen dieses Urteil legte der MSV erneut Einspruch ein, wie der Drittligist am Montag mitteilte . „Wir werden über unseren Sport-Anwalt Einspruch gegen dieses Urteil einlegen. Unserer Ansicht nach hat der DFB bei seinem Urteil nicht berücksichtigt, dass jeder Club für die ordnungsgemäße Kontrolle persönlicher Strafen verantwortlich ist“, verdeutlicht MSV-Geschäftsführer Thomas Wulf.

Der MSV ist nach dem 26. Spieltag Tabellen-16. der 3. Liga mit 20 Mannschaften. Ein Sieg am grünen Tisch hätte den Duisburgern womöglich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt beschert. Der BVB rangiert auf dem siebten Rang. Am Samstag, 19. Februar, empfängt der MSV Türkgücü München. Anstoß gegen den Tabellen-18. ist um 14 Uhr. Das Hinspiel verloren die Zebras in München durch einen späten Treffer von Albion Vrenezi mit 0:1.