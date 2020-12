Nach Sieg des SV Meppen : MSV Duisburg rutscht ans Tabellenende

Düsseldorf Der SV Meppen hat im Nachholspiel der 3. Liga am Dienstag seinen Aufwärtstrend fortgesetzt, zum Leidwesen des MSV Duisburg. Das Team von Trainer Gino Lettieri rutschte ans Tabellenende.

Der MSV Duisburg ist ganz unten angekommen. Das Team von Trainer Gino Lettieri übernahm die Rote Laterne in der 3. Liga, nachdem der SV Meppen sein Nachholspiel gegen Waldhof Mannheim mit 2:0 gewonnen hatte. Ein neuer Tiefpunkt einer bis dato katastrophalen Saison.

Nach 14 Spielen haben die Duisburger elf Punkte auf dem Konto und somit zwei Punkte Rückstand auf die SpVgg Unterhaching, die den rettenden 16. Platz belegt. Seit mittlerweile acht Partien warten die Meidericher auf einen Dreier. Auch der Trainer-Wechsel brachte nicht den gewünschten Effekt. Unter Lettieri gab es in fünf Spielen drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Am vergangenen Wochenende hatte der MSV beim 1. FC Kaiserslautern selbst eine 2:0-Führung in den Schlussminuten noch aus der Hand gegeben.