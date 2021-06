Zugang Nummer drei : MSV holt „Geheimwaffe“ für die Außenbahn

Düsseldorf Beim MSV Duisburg geht es in der Kaderplanung für die neue Saison Schlag auf Schlag. Der Drittligist hat Rudolf Ndualu von Tennis Borussia Berlin verpflichtet. Der MSV hofft, mit dem 21-Jährigen „auf der Außenbahn eine Geheimwaffe“ gefunden zu haben.

Der Kader des MSV Duisburg für die neue Drittliga-Saison nimmt immer mehr Konturen an. Am Donnerstag präsentierte der Drittligist den nächsten Zugang. Vom Regionalligisten Tennis Borussia Berlin wechselt Rudolf Ndualu ablösefrei zu den Zebras. Wie der Drittligist mitteilte, erhält der Flügelspieler einen Zweijahresvertrag plus Option.

Der 21-Jährige ist nach Marvin Bakalorz (Denizlispor) und Alaa Bakir (Borussia Dortmund II) der dritte Zugang für neue Saison. Zudem wurde der Leihvertrag des von Hannover 96 ausgeliehenen Torhüters Leo Weinkauf um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Mit dem Wechsel zum MSV geht für Ndualu, der beim MSV mit der Rückennummer 22 auflaufen wird, „ein Traum in Erfüllung“. „Jeder junge Spieler, der hier in Wedau schon einmal mit der Landesauswahl unterwegs war, möchte in einer solchen Arena mit Wow-Effekt vor Zuschauern spielen und den Fans mit seiner Leistung auf dem Rasen etwas zurückgeben“, sagte Ndualu, der in der abgebrochenen Saison der Regionalliga Nordost zehn Spiele für die Berliner absolvierte, dabei erzielte er vier Tore und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor.