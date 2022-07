Derby gegen Essen : MSV-Fans sorgen mit kurioser Ticket-Aktion für Spott im RWE-Lager

Duisburg Fans des MSV Duisburg wollen im Derby gegen Rot-Weiss Essen für ein volles Stadion sorgen – und verhindern, dass mehr Essener als die 5000 im Gästeblock dabei sind. Wie das gelingen soll und was die RWE-Fans darüber denken.

Das große Derby wirft seine Schatten voraus – und es erfordert offensichtlich besondere Maßnahmen. Am kommenden Freitag (5. August, 19 Uhr) empfängt der MSV Duisburg in der 3. Liga Rot-Weiss Essen zum heiß ersehnten Duell. Vor allem auf Seiten der Gäste ist die Lust groß auf das Spiel, der Aufsteiger verkaufte die 5000 Karten für den Gästeblock in der Vorwoche innerhalb von Minuten und hätte wohl noch einige tausend Karten mehr absetzen können.

Damit dies auch wirklich so kommt, haben Duisburger Fans nun den „ZebraFonds“ ins Leben gerufen und wollen damit Spenden sammeln, damit Karten für das Duell der beiden Erzrivalen gekauft werden können. „Jeder, der ein Interesse daran hat, dass kein weiterer Essener über den regulären Weg eine Karte erhält, ist aufgerufen, eine Spende zu leisten, um den Fonds zu befüllen. Von jedem Euro, der in diesen Fonds wandert, werden umgehend Tickets für das Spiel gekauft“, werden die Initiatoren in der „WAZ“ zitiert. Die Karten sollen dann an Zebra-Fans gehen, die sich die Eintrittskarten nicht leisten können.