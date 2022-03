Heskamp wird Grlic-Nachfolger : MSV hat neuen Geschäftsführer Sport gefunden

Düsseldorf Die Suche ist beendet. Der MSV Duisburg hat einen Nachfolger für Ivica Grlic gefunden, der Anfang Februar zurückgetreten war. Ralf Heskamp wird neuer Geschäftsführer Sport beim Drittligisten.

„Ralf Heskamp verkörpert all das, was der MSV perspektivisch für die sportliche Weichenstellung benötigt: detaillierte Kenntnisse des Marktes, das entsprechende Netzwerk, große Überzeugungskraft und den entsprechenden Mut, schwierige Entscheidungen zu treffen“, wird MSV-Präsident Ingo Wald in der Vereinsmitteilung zitiert. Heskamp bekommt für die „zukunftsfähige Entwicklung“ die „nötige Rückendeckung und die erforderlichen Rahmenbedingungen, um uns mittelfristig wieder höhere Ziele setzen zu können“, so Wald weiter. Laut Wald brenne Heskamp für diese Aufgabe und habe in den Gesprächen „absolut überzeugt“.