Stürmer wechselt nach München : MSV lässt Angreifer Sliskovic doch ziehen

Düsseldorf Petar Sliskovic verlässt den MSV Duisburg. Der Angreifer wechselt zum Liga-Konkurrenten Türkgücü München. Der 29-Jährige ist bereits Abgang Nummer acht.

„Für uns war sein Verbleib bei uns nach dem vergangenen Samstag eigentlich klar. In den vergangenen vier, fünf Tagen ist dann aber mit einem erneuten Angebot noch einmal Bewegung in die Sache gekommen, und wir haben uns dann nach vielen und intensiven internen Gesprächen entschieden, Petar abzugeben“, erklärte Ivo Grlic. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Sliskovic, der im Sommer 2019 vom VfR Aalen zum MSV gewechselt war, bestritt in der vergangenen Saison 26 Spiele für die Meidricher, erzielte dabei vier Treffer.