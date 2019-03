MSV Duisburg: Die Personallage spitzt sich bei den Zebras zu

Kevin Wolze,Young-jae Seo und Moritz Stoppelkamp hat eine Grippe erwischt. Für das Köln-Spiel wird es für das Trio eng. Coach Torsten Lieberknecht sagte am Donnerstag das Nachmittagstraining ab.

Das Nachmittagstraining fiel beim MSV Duisburg am Donnerstag aus. Der Grund: Den Fußball-Zweitligisten hat die Grippewelle erreicht. Am Vormittag konnten nur noch 16 Feldspieler an der Übungseinheit im strömenden Regen in Meiderich teilnehmen. „Wir müssen auf die Personalsituation reagieren“, sagt Trainer Torsten Lieberknecht, der das Risiko weiterer Erkrankungen minimieren will.