MSV-Verteidiger erzielt erstes Profitor : Bretschneider bei Traumtor „abgerutscht“

Düsseldorf Mit seinem ersten Profitor legt Niko Bretschneider den Grundstein für den knappen 3:2-Sieg des MSV Duisburg gegen Eintracht Braunschweig. Der 22-Jährige gibt sich hinterher bescheiden. Auch Feiern will er seinen Treffer nicht wirklich.

Das erste Profitor wird wohl kein Fußball-Profi je vergessen. So dürfte es auch Niko Bretschneider ergehen. Beim 3:2-Sieg des MSV Duisburg gegen Eintracht Braunschweig traf der Mittelfeldspieler zur Führung für die Zebras . Und wie. In der 12. Minute hatte sich der gebürtige Berliner ein Herz gefasst und aus über 25 Metern abgezogen. Sein Linksschuss schlug oben rechts im Kasten der Gäste ein. Ein Traumtor als Grundstein für den knappen Erfolg.

Weitaus euphorischer ordnete MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp den Treffer ein. „Das war jetzt kein so schlechtes Tor. Da hat er kurz die Spinnenweben aus dem Winkel geschossen“, sagte Stoppelkamp im Interview mit ZebraTV über den „Dosenöffner“. Mit seinem Tor habe sich Bretschneider nach einem Seuchenjahr auch ein Stück weit selber belohnt. „Er macht es zur Zeit richtig gut“, sagte Stoppelkamp. Auch Trainer Pavel Dotchev freute sich für seinen Schützling, der in der vergangenen Saison nur acht Pflichtspiele für die Zebras absolvierte - und damit genauso viele wie in der laufenden Spielzeit. „Ich freue mich sehr für Niko, dass er ein so schönes Tor gemacht hat und natürlich auch für Ademi, der ebenfalls ein gutes Tor gegen seinen Ex-Verein gemacht hat.“