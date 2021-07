Keine Teilnahme am Cup der Traditionen : Drei Corona-Fälle beim MSV - Team unter Quarantäne

Düsseldorf Schock für den MSV Duisburg. Die Zebras müssen ihre Teilnahme am „Cup der Traditionen“ absagen. Drei Profis des Drittligisten wurden positiv auf das Coronvirus getestet. Die Mannschaft steht unter Quarantäne. Wie es nun weitergeht.

Corona-Alarm beim MSV Duisburg. Am Freitag vermeldete der Drittligist, dass es drei positive Testergebnisse innerhalb der Mannschaft gebe. Demnach seien Angreifer Aziz Bouhaddouz und zwei weitere Profis positiv getestet worden. Die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Dritten Liga am kommenden Freitag (23. Juli, 19 Uhr) muss somit ausfallen. Der MSV kann an diesem Samstag nicht beim „Cup der Traditionen“ im eigenen Stadion teilnehmen.