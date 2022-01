Duisburgs Situation bleibt dramatisch : MSV muss „brutale Enttäuschung“ schnell abschütteln

Aziz Bouhaddouz. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Düsseldorf Der MSV Duisburg belohnt sich beim 3:4 gegen Saarbrücken nicht und steht weiter auf einem Abstiegsplatz. Trainer Hagen Schmidt ärgert sich über „einfache Gegentore“, lobt aber die Moral. Auch Angreifer Aziz Bouhaddouz gibt sich optimistisch. Am Mittwoch gastiert der Spitzenreiter in Duisburg.

In der Schlussphase der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken brodelte es in der coronabedingt mit nur 750 Zuschauern spärlich besetzten MSV-Arena. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn Aziz Bouhaddouz der späten Aufholjagd der Zebras tatsächlich die Krone aufgesetzt hätte. Doch FCS-Torhüter Daniel Batz parierte den Schuss des Angreifers und hielt somit den knappen 4:3-Erfolg für die Gäste fest.