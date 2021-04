MSV-Kapitän überzeugt : Stoppelkamp wird immer mehr zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf

Düsseldorf Der MSV Duisburg setzt seinen Aufwärtstrend fort. Großen Anteil am Sieg in Verl hat erneut Moritz Stoppelkamp, der mehr und mehr zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf wird. Die Situation ist dennoch weiter bedrohlich.

Moritz Stoppelkamp war nach dem wichtigen 2:1-Erfolg beim SC Verl ebenso wie seine Teamkollegen mit den Kräften am Ende. Dennoch war dem Kapitän des MSV Duisburg die Freude und Erleichterung anzumerken. „Wenn ich in die Gesichter schaue, sehe ich, dass wir alle stehend k.o. sind. So muss es sein im Abstiegskampf“, sagte Stoppelkamp, der mit seinem Doppelpack entscheidenden Anteil am Sieg hatte. Der 34-Jährige wird mehr und mehr zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf.