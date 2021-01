MSV-Kapitän Stoppelkamp bedient : „Viel schlechter geht es nicht“

Beim 1:3 in Zwickau präsentierte sich der MSV Duisburg teils desolat. Bereits zur Pause war das Spiel entschieden. Kapitän Moritz Stoppelkamp fand deutliche Worte.

Defensiv anfällig, ideenlos im Mittelfeld und ohne Durchschlagskraft im Angriff: Der MSV Duisburg lieferte bei der 1:3-Niederlage beim FSV Zwickau eine indiskutable Leistung ab, vor allem im ersten Durchgang war von Engagement und Willen nix zu spüren. „Wir haben keine Präsenz gezeigt, die Zweikämpfe nicht angenommen und auch die Laufbereitschaft hat gefehlt,“ sagte MSV-Trainer Gino Lettieri bei „MagentaSport“. Seine Mannschaft habe „wenig bis gar nichts von dem umgesetzt, was wir vor dem Spiel mit den Jungs besprochen haben. In jeder Aktion war Zwickau einen Schritt eher am Ball“, ärgerte sich Lettieri.