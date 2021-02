Stoppelkamp wurde am 11. Dezember 1986 in Duisburg geboren. Seine Anfänge machte Stoppelkamp beim Duisburger Klub Viktoria Buchholz, ehe es ihn in die Jugendabteilung des MSV verschlug. Über Fortuna Düsseldorf landete er 2004 bei Rot-Weiss Essen.