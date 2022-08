„Die Jungs warten auf dich“ : MSV widmet Sieg in Meppen verletztem Alaa Bakir

Düsseldorf Der MSV Duisburg schlägt auch den SV Meppen und gewinnt in der 3. Liga zum dritten Mal in Folge. Den Sieg im Emsland widmete die Mannschaft einem verletztem Teamkollegen.

Nach zwei frustrierende Spielzeiten, in denen man jeweils nur knapp dem Abstieg entkam, ist der MSV Duisburg aktuell auf einem guten Weg. Beim SV Meppen feierten die Zebras ihren dritten Sieg in Serie und sprangen auf Rang fünf.

Kapitän Moritz Stoppelkamp lobte die Mannschaft nach dem 3:0 im Emsland für ein „nahezu perfektes Spiel“ und wertete das spektakuläre Tor von Torhüter Vincent Müller auch als Ausdruck der aktuellen Situation, in der sich der MSV befindet. „Das Tor beschreibt ganz gut unsere aktuelle Situation. Im letzten Jahr hätten wir noch so ein Tor kassiert“, sagte Stoppelkamp. Darüber hinaus ließ der Routinier durchblicken, welchen Einfluss der Zusammenhalt auf den Aufwärtstrend hat: „Ich finde, dass wir im Moment sehr, sehr gut zusammenspielen, dass jeder für den anderen da ist.“

Diesen Zusammenhalt unterstrichen die Duisburger wenig später mit einem Jubelbild aus der Kabine. Den Sieg in Meppen widmete die Mannschaft ihrem verletztem Teamkollegen Alaa Bakir. „Der Auswärtssieg ist für dich, Alaa! Dass wir dich bald wieder auf dem Platz und in der MSV-Kabine sehen. Die Jungs warten auf dich“, schrieb der Klub auf Twitter und Instagram zu dem Bild. Kapitän Stoppelkamp hält auf dem Foto zudem eine Wechseltafel mit der Nummer neun, Bakirs Rückennummer, in die Kamera.

Bakir hatte sich beim Heimsieg gegen Freiburg II einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und musste operiert werden. Trainer Torsten Ziegner, der froh war, dass während der Operation nicht noch weitere Schäden am Knie diagnostiziert wurden, geht von einer Ausfallzeit zwischen acht und zwölf Wochen aus. In diesem Jahr wird der Offensivspieler daher wohl nicht mehr zum Einsatz kommen, da aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar der letzte Drittliga-Spieltag bereits am Wochenende um den 12. November auf dem Programm steht. Dann wird der FC Ingolstadt 04 an der Wedau zu Gast sein.