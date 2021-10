„Pickt euch nicht Einzelne heraus“ : MSV stellt sich nach Pfiffen geschlossen hinter Dominik Schmidt

Düsseldorf Es brodelt beim MSV Duisburg. Bei der 0:1-Niederlage gegen den SV Meppen machten die MSV-Fans ihren Unmut deutlich. Vor allem Dominik Schmidt traf es besonders. Die Mannschaft stellte sich nun geschlossen hinter den Verteidiger. Was sie von den Fans fordert.

Der MSV Duisburg ist nach der Niederlage gegen den SV Meppen auf einen Abstiegsrang abgerutscht. Die 0:1-Heimpleite war bereits Saison-Niederlage Nummer sieben in gerade einmal elf Partien. Die Nerven liegen blank. Wie schlecht die Stimmung derzeit ist, machten die Fans der Duisburger am Samstagnachmittag mehr als deutlich. Neben „Dotchev-Raus“-Rufen quittierten sie die Leistung der eigenen Mannschaft mir einem Pfeifkonzert. Besonders einen hatten sich die Anhänger dabei herausgepickt: Dominik Schmidt.

Der Innenverteidiger musste sich schon bei seiner Einwechslung vier Minuten vor dem Ende der Partie Pfiffe der eigenen Anhänger anhören. Zu viel für MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp, der sich gegen die Unmutsbekundungen des eigenen Anhangs deutlich zu Wehr setzte - und seinem Teamkollegen den Rücken stärkte. „Es an ihm auszumachen, ist eine Unverschämtheit!“, wird MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp bei „Reviersport“ zitiert. Der Verteidiger habe eine „richtig schwere Zeit hinter sich“, sagte Stoppelkamp. „Charakterlich ist er ein Top-Typ. Er hat sich nie hängenlassen und immer Gas gegeben. In den letzten Spielen wurde er dafür mit einer Kadernominierung belohnt. Er ist immer für die jungen Spieler da.“

Am Sonntag legte die Mannschaft mit einem gemeinsamen Statement nach: „Hey Zebras, ihr habt natürlich andere Erwartungen an uns. Wir wissen, dass wir so nicht auftreten dürfen. Dafür sind wir verantwortlich, und dafür dürft ihr auch zu 100% sauer auf uns sein“, hieß es in einer Mitteilung. „Aber: Wir sind ein Team. Dominik Schmidt gehört auch zur Mannschaft, wie jeder andere Spieler auch. Domme hat sich keinen Moment hängen gelassen und uns immer unterstützt. Deshalb die Bitte: Seid sauer auf uns als Mannschaft, aber pickt euch nicht Einzelne heraus.“