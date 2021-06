Kwadwo kommt aus Dresden : MSV verpflichtet Verteidiger mit Aufstiegserfahrung

Leroy Kwadwo. Foto: MSV Duisburg

Düsseldorf Der Umbruch beim MSV Duisburg schreitet weiter voran. Für die Außenverteidigerposition verpflichten die Zebras Leroy Kwadwo von Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden. Dafür verlässt ein anderer Spieler den MSV nach zwei Jahren.

Der MSV Duisburg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Drittligist am Freitag bekannt gab, wechselt Leroy Kwadwo ablösefrei von Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden an die Wedau. Der 24-Jährige erhält beim MSV einen Zweijahresvertrag.

Für Kwadwo, der in Herten geboren ist, ist es auch eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Von der U12 bis zur U14 spielte er in der Jugendabteilung des MSV Duisburg. „Ich kenne den MSV Duisburg aus der Jugendzeit, komme aus der Region und weiß, dass der MSV zu den großen Vereinen der Gegend gehört“, sagte Kwadwo . Ein Erlebnis ist dem Verteidiger, der einst als Balljunge bei Heimspielen des MSV tätig war, dabei besonders in Erinnerung geblieben: „Ich war mal Balljunge bei einem Erstliga-Heimspiel des MSV gegen Borussia Dortmund. Das war ein ganz großes Erlebnis.“ In Zukunft kann er selbst auf dem Feld für sportliche Erlebnisse sorgen - und der Zugang freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die sportliche Ambition und die Infrastruktur haben mich jetzt hier überzeugt.“

Über ausbleibende sportliche Erfolge konnte sich Kwadwo in den vergangenen zwei Jahren nicht beklagen. Mit den Würzburger Kickers und Dynamo Dresden hatte er jeweils den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Zur Winterpause hatte er bei den Sachsen angeheuert und zwölf Spiele für Dynamo bestritten. Für die Kickers absolvierte er zuvor 37 Drittliga-Spiele und kam in der Hinrunde der Saison 2020/21 auch vier Mal in der 2. Liga zum Einsatz „Ein Außenverteidiger, der zuletzt mit seinen Teams zweimal nacheinander in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Wir freuen uns auf einen spannenden Spieler, der nicht nur aus der Region kommt, sondern unseren Spielverein als ehemaliger Jugendspieler auch schon kennt“, sagte Sportdirektor Ivica Grlic.

Ein anderer Außenverteidiger wird den MSV dagegen in Richtung 2. Bundesliga verlassen: Arne Sicker, dessen Vertrag zum Ende des Monats ausgelaufen wäre, wechselt zum SV Sandhausen. „Arne hat sich in den beiden letzten Jahren in Duisburg etabliert und wir sind froh, dass er sich trotz anderer Optionen für den SV Sandhausen entschieden hat“, so SVS-Trainer Gerhard Kleppinger. „Er ist für uns mit seiner Zweikampfstärke und seiner Schnelligkeit für die Linksverteidigerposition eine sehr wertvolle Verstärkung.

Sicker war 2019 von Holstein Kiel nach Duisburg gekommen. Insgesamt bestritt er 68 Spiele für den MSV, erzielte zwei Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Der 24-Jährige ist nach Leroy-Jacques Mickels (Türkgücü München), Jonas Brendieck, Joshua Bitter, Mirnes Pepic, Lukas Scepanik, Connor Krempicki, Cem Sabanci, Ahmet Engin und Sinan Karbereits der zehnte Abgang beim MSV. Dem gegenüber stehen mit Kwadwo, Marvin Bakalorz (Denizlispor), Alaa Bakir (Dortmund II) und Rudolf Ndualu (TeBe Berlin) vier Zugänge.

(old)