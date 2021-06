„Werde volle Pulle mit anpacken“ : Ex-Uerdinger Kolja Pusch verstärkt den MSV

Düsseldorf Mit Kolja Pusch hat der MSV Duisburg am Mittwoch den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 28-Jährige gilt als „erfahrener offensiver Allrounder“. Auch für die rechte Außenbahn haben die Zebras Verstärkung gefunden.

Vor seinem Engagement beim KFC, für den er in der vergangenen Saison 34 Spiele (zwei Tore, drei Vorlagen) absolvierte, war Pusch für Vereine wie Admira Wacker in Österreich, den Chemnitzer FC, 1. FC Heidenheim, Jahn Regensburg und Bayer Leverkusen aktiv. Insgesamt kommmt der Mittelfeldspieler mit der Erfahrung von 24 Zweitliga-, 102 Drittliga- und 28 Spielen in der österreichischen Bundesliga an die Westender Straße.