MSV-Verteidiger Kölle glaubt an Trendwende : „Wir kommen als Team wieder in die Spur“

Duisburgs Niklas Kölle (l), hier im Pokal-Spiel gegen Victoria Mennrath, lobt den Zusammenhalt beim MSV. Foto: Heiko van der Velden

Duisburg Drittligist MSV Duisburg hängt nach einem 1:1 gegen Viktoria Köln weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest. Nach einem Halbzeit-Rückstand steigerten sich die Zebras nach der Pause. Was Linksverteidiger Niklas Kölle zum Remis und zur kommenden Aufgabe sagt.

Für einen kurzen Moment hielten alle 9077 Zuschauer in der Duisburger Arena beim Spiel des MSV gegen Viktoria Köln die Luft an. Es lief die 77. Minute, als ein Befreiungsschlag von Marlon Frey bei Moritz Stoppelkamp landete. Der MSV-Kapitän erkannte, dass Kölns Torwart Ben Voll weit vor seinem Tor stand und zog aus gut 40 Metern ab, doch der Ball titschte knapp neben dem Gehäuse auf. So blieb es beim 1:1 – ein Spielstand, der bis zum Schlusspfiff bestand hatte.

Obwohl der MSV den ersehnten Sieg verpasste, wertete Linksverteidiger Niklas Kölle den Auftritt dennoch als Fortschritt, da die Mannschaft nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit Charakter gezeigt und als Team zusammengehalten habe – und sich so das Unentschieden verdiente. In der Tabelle rutschte das Team von Trainer Torsten Ziegner derweil nach nur vier Punkten aus den vergangenen acht Spielen auf Platz 13 ab. Immerhin: Der Abstand auf die Abstiegsplätze konnte vergrößert werden (vier Punkte).

Weiter geht es für den MSV nun am Freitagabend, 28. Oktober, beim SV Wehen Wiesbaden. Der Außenverteidiger hält einen Sieg beim Tabellendritten der 3. Liga für möglich. Niklas Kölle über…

… den Punkt gegen Viktoria Köln: „Wir wollten natürlich gewinnen, ist ja klar. Aber ich glaube, dass man nach dem Rückstand gesehen hat, dass wir gekämpft haben, als Team zusammengehalten haben. Am Ende haben wir nur einen Punkt gewonnen und zwei verloren.“

…die Reaktion nach dem Halbzeit-Rückstand: „Wir sind ein Team. In der Halbzeit haben wir uns nochmal eingeschworen, dass wir es in der Hand haben. Ich denke auch, dass man gesehen hat, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, mit was für einer Power, mit was für einem Zusammenhalt. Wenn wir ein, zwei Chancen besser ausspielen, nehmen wir die drei Punkte mit.“

…über die Probleme in den vergangenen Wochen: „Ich kann auch nicht so genau sagen, warum es nicht so lief. Es waren Kleinigkeiten, die zusammengekommen sind. Wichtig ist das, was vor uns liegt. Das sieht jeder bei uns so. Wir kommen als Team wieder in die Spur, so wie es sich gehört.“

…über das anstehende Duell gegen Wehen Wiesbaden: „Wir schauen nur auf uns. Wir wissen, dass wir jeden schlagen können, wenn wir unsere Power und Energie zusammen auf den Platz bekommen. Ich glaube, in der Liga ist es generell so, dass jeder jeden schlagen kann. Von daher: Augen nach vorne. Wir wollen gewinnen.“

…die Stimmung auf den Rängen: „Die Fans haben gemerkt, dass wir uns reingekämpft haben – und waren voll da. Das will man hier in Duisburg sehen: kämpfen, beißen, bis zur letzten Sekunde alles für den Sieg geben. Das haben die Fans honoriert, waren voll hinter uns. Das hilft uns natürlich. Gemeinsam schaffen wir es.“

(old)