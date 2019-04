MSV Duisburg : Joseph Baffoe erleidet wieder Kreuzbandriss

Der Schwede, der im Januar kam und bislang erst ein Zweitliga-Spiel für den MSV Duisburg bestritt, verletzte sich im Test gegen Westfalia Herne schwer. Er war gerade erst nach einer langen Reha-Zeit ins Profi-Geschäft zurückgekehrt.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Joseph Baffoe, Innenverteidiger beim Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg, zog sich am Mittwochabend im abgebrochenen Testspiel gegen Westfalia Herne (siehe Bericht auf dieser Seite) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Dies ergab gestern eine Untersuchung in der Buchholzer Unfallklinik.

Der Start beim MSV war schon mit vielen Rückschlägen verbunden. Er verletzte sich im Trainingslager in Portugal bereits am rechten Knie. Zunächst schien die Sache harmlos zu sein, später diagnostizierten die Ärzte einen Sehnenriss. Seine einzige Partie für den MSV bestritt der Abwehrspieler am 6. April bei der 2:4-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt. Baffoe hatte in dieser Begegnung einen schweren Stand. Trainer Lieberknecht verteidigte seinen Verteidiger später.