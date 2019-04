Saisonaus : MSV-Verteidiger Baffoe erleidet Kreuzbandriss

Duisburg Joseph Baffoe bleibt vom Pech verfolgt. Der Verteidger des MSV Duisburg erlitt beim Testspiel gegen Westfalia Herne einen Kreuzbandriss und fällt mehrere Monate aus.

Innenverteidiger Joseph Baffoe steht dem Zweitligisten MSV Duisburg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Der 26 Jahre alte Schwede hat sich am Mittwoch im wegen Gewitter abgebrochenen Testspiel gegen die Amateure von Westfalia Herne einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt einige Monate aus. Das teilte der MSV nach einer ärztlichen Untersuchung am Donnerstag mit. Der Traditionsverein befindet sich bei noch vier ausstehenden Spieltagen als Tabellenletzter in großer Abstiegsgefahr.