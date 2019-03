Schweres Auswärtsspiel : Torsten Lieberknecht hofft auf einen Überraschungserfolg

Torsten Lieberknecht (Mitte), Co-Trainer Darius Scholtysik (links) und Individualcoach Branimir Bajic besprechen die Taktik für das heutige Spiel. Foto: firo Sportphoto/Nagraszus

Der Trainer des Zweitligisten MSV Duisburg sieht seine Mannschaft am heutigen Freitagabend in der Außenseiterrolle. Immerhin müssen die Zebras beim Tabellenvierten FC St. Pauli antreten.

Torsten Lieberknecht sagt manchmal Sätze, die auch gut in einem Tageshoroskop stehen könnten. Sie sind nämlich immer richtig. Vor der heutigen Partie beim FC St. Pauli ab 18.30 Uhr ist der Coach des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg davon überzeugt: „Das Spiel wird leidenschaftlich.“ Wie auch anders? Der Gastgeber hat zuletzt zweimal verloren und droht, den Relegationsplatz zu verspielen. Der MSV kann sowieso nur, wenn er will.

Und dann sagt Lieberknecht: „Ich glaube, dass beide Teams taktisch gut vorbereitet werden.“ Für einen Moment lugt der Schalk im Nacken hervor. Lieberknecht: „Ich verrate meine Taktik nicht.“ Von einem Zauberer möchte man ja auch nicht hören, wie er so trickst. Was das Publikum sehen will: wie er den Hasen aus dem Hut holt.

Um nicht viel weniger geht es heute Abend auch auf der Bühne am Millerntor. Denn Lieberknecht sagt, dass man „da vielleicht auch mal macht, womit keiner rechnet: drei Punkte mitzunehmen.“ Die Statistik bestätigt den Coach. Den letzten Sieg am Millerntor fuhr der MSV im Mai 1997 am 34. Bundesliga-Spieltag mit einem 2:0 ein. Seit 1977 sieht man sich in den Ligen. Insgesamt glückten dem MSV nur zwei Erfolge auf dem Kiez. Dagegen stehen sechs Niederlagen und vier Unentschieden. Da kann man schon mal auf den Gedanken kommen: Beim Vergleich zwischen einer Mannschaft mit Hoffnung und einem Team in hoher Not rechnet niemand mit einem MSV-Sieg.

Lieberknecht hat freilich weniger das Zahlenwerk als die Seelenlage seiner Spieler im Sinn. Deshalb beschreibt er seine Mannschaft als krassen Außenseiter. Der FC St. Pauli sei in der „Beweispflicht“, erklärt Lieberknecht, und erinnert an die beiden 0:4-Niederlagen, die das Team von Trainer Markus Kauczinski erst im Derby gegen den HSV und dann beim Mitbewerber der Zebras, dem SV Sandhausen, eingefahren hat. Der Coach wird nicht müde, den Gastgeber als Aufstiegsaspiranten zu beschreiben, und vermutet, dass die Hamburger über den Kampf zum Selbstvertrauen finden wollen.

Diese Einstellung treibt dann auch schon mal Blüten. Er sei überzeugt, „dass der Gegner nicht unterschätzt wird“, sagt der Coach. Weil da ein leises Prusten durch den Presseraum in Meiderich geht, schiebt Lieberknecht nach: wegen des Tabellenstandes. St. Pauli ist Vierter. Freilich, welche Mannschaft könnte ein Tabellensiebzehnter schon unterschätzen?

Der Zweck der Übung lässt sich kaum übersehen. Nachdem die Partie gegen den 1. FC Köln ausgefallen ist und Sandhausen den Sieg einfuhr, steht der MSV Duisburg auf dem vorletzten Rang – trotz der drei Spiele ohne Niederlage. Punkte braucht die Mannschaft neun Spieltage vor Schluss so dringend wie Luft. Da will der Trainer seinem Personal das Atmen so leicht wie möglich machen. Dem Gastgeber will er den Erfolgsdruck in den Stutzen stecken.