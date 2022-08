Stürmer Girth kommt aus Braunschweig : MSV holt erhoffte Verstärkung für den Angriff

Düsseldorf Die Stürmersuche beim MSV Duisburg ist beendet. Benjamin Girth kommt ablösefrei von Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig zum Drittligisten. MSV-Trainer Torsten Ziegner bezeichnet den Zugang als „typischen Torjäger“.

Trainer Torsten Zieger hat klare Vorstellung, was ein neuer Stürmer mitbringen muss. Tore schießen müsse er können, hatte Ziegner Anfang August verlauten lassen. Die Kernkompetenz des Angreifers müsse es sein, „alles, was im Sechzehner runterfällt, reinzuschießen. Mit was auch immer, mit der Nase, mit dem Knie, mit dem Knöchel oder mit dem Schienbein.“ Diesen Typ Stürmer erhoffen sich die Zebras nun in Benjamin Girth gefunden zu haben. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig zum MSV, wo er einen Vertrag bis zum Saisonende erhält.

Der Angreifer kommt mit der Erfahrung von 73 Dritt- (31 Tore) und 42 Zweitliga-Spielen (4 Treffer) an die Wedau. In der Regionalliga Nord wurde er zudem in der Saison 2016/17 Torschützenkönig (20 Treffer für den SV Meppen). Zuletzt lief Girth für Eintracht Braunschweig auf, spielte in der laufenden Saison beim Zweitliga-Aufsteiger jedoch keine Rolle mehr. In der vergangenen Spielzeit kam der Angreifer in der 3. Liga auf 22 Einsätze (drei Tore) - zumeist als Einwechselspieler. „Mit dem Wechsel nach Duisburg haben wir für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden“, sagte Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann über Girth, dessen ursprünglich bis 2023 gültiger Vertrag beim Zweitligisten aufgelöst wurde.