Achtungserfolg : Zebras punkten auch am Millerntor

Bis zum Ende gekämpft: Der 36-jährige Enis Hajri (rechts) – hier im Duell mit Alex Meyer – gehörte zu den besten MSV-Spielern am Freitagabend. Foto: dpa/Christian Charisius

Der Zweitligist ringt dem FC St. Pauli ein 0:0 ab. Somit übersteht der Tabellenvorletzte den März ungeschlagen. Ein Sieg wäre möglich gewesen, wenn der Schiedsrichter den Zebras einen berechtigten Handelfmeter gegeben hätte.

Auf dem Heiligengeistfeld neben dem Millerntor-Stadium ist mal wieder Dom. Auf dem Jahrmarkt blinkte die Leuchtreklame eines Glücksbarons. Sie war auch von der Haupttribüne des Stadions aus zu sehen. Das mit dem Glück war aus Sicht des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg beim 0:0 am gestirgen Freitagabend beim FC St. Pauli so eine Sache. Der Gastgeber war dem Sieg näher als der MSV. Somit hatten die Zebras Glück. Allerdings versagte Schiedsrichter Bastian Dankert dem MSV einen Handelfmeter – einmal mehr Schiri-Pech für die Meidericher.

Torsten Lieberknecht brachte eine neue taktische Variante aus der Länderspielpause mit. Der MSV-Coach schickte eine 4-1-3-2-Formation auf das Feld. Lukas Fröde spielte auf der Sechs, davor agierte eine Dreierkette mit Cauly Oliveira Souza und Tim Albutat. John Verhoek und Havard Nielsen bildeten die Doppelspitze.

Info Fakten zum Spiel des MSV Duisburg FC St. Pauli Himmelmann - Carstens, Avevor, Hoogma, Buballa - Zehir, Knoll - Möller Daehli, Buchtmann, Miyaichi (61. Sobota) - Meier (76. Schneider).

MSV Duisburg Wiedwald - Wiegel, Hajri, Nauber, Wolze - Fröde - Oliveira Souza (90.+2 Gyau), Schnellhardt, Albutat, H. Nielsen (89. Iljutcenko) - Verhoek (73. Engin) Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock). Zuschauer 29546 (ausverkauft)

Gelbe Karten Sobota, Carstens – Fröde, Nauber.

Der FC St. Pauli kümmerte sich nicht um die Duisburger Ausrichtung. Hells Bells, die dröhnende und bedrohlich anmutende Einlaufmusik, war am Millerntor gerade erst verklungen, da war die Not in der Duisburger Abwehr schon groß. Alex Meier, auch am Kiez als Fußballgott verehrt, rutschte in der ersten Minute zwei Meter vor dem Tor am Ball vorbei. Drei Minuten später knallte Meier die Kugel aus sechs Metern über die Latte.

In der sechsten Minute verloren Freund und Feind im Duisburger Strafraum den Überblick. Das ging glimpflich für die Zebras aus: Es gab nur einen Eckball für St. Pauli. Der MSV überstand die frühe Drangphase der Hamburger schadlos und schaffte es, den Gegner in den Folgeminuten vom eigenen Strafraum fernzuhalten.

In der 13. Minute gab es den ersten Aufreger im Pauli-Strafraum. Und auf der Duisburger Bank platzte allen Beteiligten der Kragen – zurecht. Cauly Oliveira Souza hatte sich im Mittelfeld stark durchgesetzt, schlug den Ball in den Strafraum. Pauli-Verteidiger Daniel Buballa ging mit dem ausgestreckten Arm zum Ball, der fällige Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Bastian Dankert blieb aber aus. In der 22. Minute durften sich die Duisburger ausschließlich über ihren Stürmer Havard Nielsen ärgern. Der Norweger trat fünf Meter vor dem Tor über den Ball. Auf der Gegenseite konnte Alex Meier in der 38. Minute den Ball kunstvoll mit der Hacke aufs Duisburger Tor befördern, doch MSV-Torwart Felix Wiedwald war hellwach und hatte keine Probleme, den Ball zu halten.

Im zweiten Durchgang bemühte sich St. Pauli erneut um einen fulminanten Start, die Duisburger Abwehr stand aber sicherer als eine Stunde zuvor. So verbuchte auch der MSV die erste brauchbare Offensivaktion. Kevin Wolze setzte den Ball nach einem langen Pass von Gerrit Nauber jedoch ans Außennetz (58.). Acht Minuten später hielt Felix Wiedwald sein Team im Spiel. Christopher Buchtmann drang kraftvoll in den Duisburger Strafraum ein, der MSV-Keeper klärte mit einem starken Reflex zur Ecke. In der 86. Minute versuchte es Buchtmann erneut. Er zog aus 20 Metern ab, Wiedwald parierte wieder. Zuvor hatte Cauly Oliveira Souza aus aussichtsreicher Position verzogen (82.). Chancen gab es, Tore aber nicht. Und somit blieb es beim 0:0.

Der MSV konnte am Kiez aber seine kleine Serie weiter ausbauen. Die nach der Winterpause so gebeutelten Zebras sind mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen. Torsten Lieberknecht sprach nach der Partie von einer „gewissen Zufriedenheit“. Mit etwas Glück, so der 45-Jährige, hätte es auch für den Lucky Punch reichen können, befand der Trainer. Da hätte dann aber doch der Glücksbaron vom Kirmesplatz helfen müssen.