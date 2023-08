Wieder 1:1 MSV holt gegen Ulm das dritte Unentschieden im vierten Spiel

Der MSV begann das Spiel in der Schauinslandreisen-Arena stark und machte in der Anfangsphase direkt viel Druck. Dadurch erarbeitete man sich einige Ecken, durch die es auch immer wieder gefährlich wurde. In der 13. Minute hätte Benjamin Girth auf diesem Wege per Direktabnahme beinahe bereits die Führung erzielt, traf aber nur die Latte. In Minute 24 klingelte es dann doch nach einer Ecke: Girth verlängerte sie per Kopf an den zweiten Pfosten, wo Sebastian Mai nur noch einköpfen musste.