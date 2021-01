Erster Winterzugang : Federico Palacios verstärkt MSV-Offensive

Duisburg Der MSV hat im Abstiegskampf in der Offensive nachgerüstet. Federico Palacios wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom SSV Jahn Regensburg zum Drittligisten. Gerade im Angriff ist die personelle Situation bei den Zabras aktuell dramatisch.

Palacios, der beim MSV das Trikot mit der Rückennummer 31 tragen wird, will beim MSV an alte Leistungen anknüpfen. Der offensive Mittelfeldspieler war 2019 vom 1. FC Nürnberg zum SSV Jahn gewechselt. Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte er jedoch nie erfüllen. Lediglich neun Zweitliga-Einsätze und ein Auftritt im DFB-Pokal stehen zu Buche. In der laufenden Saison spielte der offensive Mittelfeldspieler bei den Regensburgern gar keine Rolle mehr, kam lediglich am ersten Spieltag als Einwechselspieler in der 90. Minute zum Zug. „Nach meiner Verletzung habe ich einfach Bock, wieder Fußball zu spielen. Beim MSV werde ich alles geben, damit wir gemeinsam am Ziel ankommen“, ließ der Offensivspieler verlauten. Und das heißt Klassenerhalt.