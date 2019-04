Nur 12.000 Zuschauer werden bislang erwartet : Torsten Lieberknecht appelliert an die Fans

So kennt man Torsten Lieberknecht: Einen leidenschaftlichen Auftritt erwartet der Trainer auch von den Fans des MSV Duisburg. Foto: Imago/Max Maiwald

Der Trainer des Zweitligisten MSV Duisburg hofft darauf, dass die Ränge in der Arena am Samstag gut besetzt sind. Denn im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt brauchen die Zebras jede Unterstützung, die sie bekommen können.

Bei Eintracht Braunschweig war MSV-Trainer Torsten Lieberknecht verwöhnt. In der vergangenen Abstiegssaison erzielten die Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga einen Schnitt von mehr als 20.000 Zuschauern. In der 3. Liga liegt der aktuelle Schnitt der Löwen bei über 17.000. Zum Abstiegskrimi gegen den FC Ingolstadt am Samstag um 13 Uhr erwartet der MSV Duisburg bislang nur 12.000 Besucher – darunter über 500 Gästefans, die auf Kosten ihres Vereins mit neun Bussen an die Wedau reisen.

Torsten Lieberknecht appelliert vor dem Kellerduell an die Fans und hofft, dass sich doch noch einige Zebra-Anhänger aufraffen, am Samstag in die Arena zu kommen. „Wir brauchen Duisburg, wir brauchen unsere Fans, wir brauchen die Stadt. Das alles zählt jetzt“, sagt der Coach.

Noch acht Ligaspiele stehen in dieser Saison für den MSV auf dem Programm – fünf davon in der eigenen Arena. Mit nur neun Punkten aus zwölf Partien stellt der MSV zwar das schwächste Heimteam der Liga, der Trainer hofft jedoch, dass die Duisburger Arena in der Schlussphase der Saison doch noch zur Festung wird. Die Fans sollen dabei helfen. Per Video-Botschaft warb auch Torwart Felix Wiedwald in dieser Woche um die Unterstützung der Anhänger: „Die Fans sind extrem wichtig für uns. Wir wollen mit einer guten Leistung etwas zurückgeben.“

MSV-Torwart Felix Wiedwald (hinten) richtete sich in dieser Woche per Videobotschaft an die Fans. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Wie schon beim Spiel gegen Magdeburg, das der MSV durch das Kopfballtor von Enis Hajri in der Nachspielzeit gewann, gilt auch für die Partie gegen den Tabellenletzten ein Sieg als überlebenswichtig. Lieberknecht ist allerdings weit davon entfernt, von einem Endspiel zu sprechen. Je nach Spielverlauf könnte auch ein Remis ein akzeptables Ergebnis sein. Der Trainer betont aber: „Die Lust, zu gewinnen, ist bei uns größer als die Lust, nicht zu verlieren.“

Noch nicht entschieden hat Lieberknecht, mit welchen Innenverteidigern als Ersatz für Gerrit Nauber (gesperrt) und Dustin Bomheuer (verletzt) er am Samstag in die Partie gehen wird. Der Coach spricht von mehreren Optionen. Die Krankenakte von Dustin Bomheuer ist den Verantwortlichen weiterhin ein Rätsel. Immerhin: Einen Bandscheibenvorfall schließen die Ärzte als Ursache für die muskulären Probleme mittlerweile aus. Ansonsten tappen die Mediziner im Dunkeln. „Auf den Bildern ist nichts zu sehen. Das ist eine diffuse Verletzung“, so Lieberknecht, der keine Prognose abgeben will, ob die Saison für Bomheuer bereits beendet ist.