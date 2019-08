Dachschaden an Duisburger Arena : MSV-Heimspiel gegen Meppen fällt wohl aus

Dachschaden an Duisburger Arena

Düsseldorf/Duisburg Das Heimspiel des MSV Duisburg gegen den SV Meppen wird aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Das gab der MSV am Freitag bekannt. Grund sind erneute Probleme mit dem Arena-Dach.

Das für den kommenden Samstag (31.08.2019) angesetzte Heimspiel des MSV Duisburg gegen den SV Meppen findet „nach Stand der Dinge“ nicht statt. Das teilte der Drittligist am Freitag mit. Grund sind Mängel in Teilen der Dachkonstruktion der Duisburger Arena.

Nach Unwettern am vergangenen Wochenende war eine neuerliche Kontrolle der Lichtstegplatten-Konstruktion im Tribünendach in Auftrag gegeben worden. Diese ergab, "dass die Verschraubung der Unterkonstruktion der noch nicht entfernten Lichtstegplatten eine mögliche Gefahr darstellt", hieß es in einer MSV-Mitteilung.