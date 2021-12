MSV tief in der Krise : Trainer Schmidt kann den Frust der Fans verstehen

MSV tief in der Krise

Düsseldorf Nur einem Punkt im Kellerduell. Zu wenig für den MSV Duisburg. Beim 2:2 gegen Verl ärgern Trainer Hagen Schmidt die üblen Abwehrfehler. Der 51-Jährige findet deutliche Worte. Den Frust der Fans kann er verstehen.

Der MSV Duisburg hat den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Wieder einmal. Schuld am 2:2 gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SC Verl waren fatale Fehler in der Defensive der Zebras. Wieder einmal. Am Samstag war es Tobias Fleckstein, dem ein folgenschwerer Fehler unterlief. Kurz nach dem Führungstreffer von Orhan Ademi sprang der Verteidiger nach einem langen Abschlag von Verls Torhüters Robin Brüseke unter dem Ball durch. Cyrill Akono bedankte sich und traf zum Ausgleich.