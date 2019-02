Eindrucksvoller Sieg: Duisburg gibt im Abstiegskampf ein Lebenszeichen von sich

Duisburg Der MSV Duisburg hat es zum Ende noch mal spannend gemacht. Bis kurz vor Schluss hatten die Duisburger das Spiel gegen Darmstadt 98 allerdings voll im Griff - und hätten noch höher in Führung gehen müssen.

Ex-Kapitän Kevin Wolze (8.), der in der Winterpause von Fortuna Düsseldorf ausgeliehene Havard Nielsen (25.) mit seinem zweiten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber und Stanislaw Iljutschenko (59.) machten den erst vierten Saisonsieg der Meidericher perfekt. Der von Aue gekommene Sören Bertram (73.) und HSV-Leihgabe Christoph Moritz (88.) in seinem ersten Match für seinen neuen Klub verkürzten für die Hessen.

Darmstadt konnte vor 11.230 Zuschauern zu keinem Zeitpunkt an seine Leistung vom 2:1-Sieg gegen Aufstiegsaspirant St. Pauli am vergangenen Dienstag anknüpfen. Das Team von Coach Dirk Schuster ließ den Ball zwar gut gelaufen, aber vor dem Sechszehner des MSV waren die Gäste zumeist mit ihrem Latein am Ende. Duisburg stand seinerseits nicht nur defensiv gut, sondern war auch in der Offensive äußerst effektiv. Am Ende war der zweite Heimsieg des MSV in dieser Spielzeit trotz Zitterns durchaus verdient.