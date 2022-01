Wichtiger Erfolg im Kellerduell : Stoppelkamp erlöst Duisburg im Nervenspiel

Düsseldorf Dem MSV Duisburg ist der Start ins neue Jahr geglückt: Die Mission Klassenerhalt beginnt mit drei Punkten. Beim Schlusslicht TSV Havelse gewinnen die Zebras mit 1:0. Erstmals in der Startelf steht Zugang Marvin Knoll.

Knoll, der angekündigt hatte, als „Arbeitertyp“ mit anpacken zu wollen, „damit der Verein schnellstmöglich wieder bessere Zeiten erlebt“, soll zur Schlüsselfigur in der anfälligen Defensive der Meidericher werden. Gegen Havelse vertraute Schmidt, der auf insgesamt sechs Spieler verzichten musste, dem 31-Jährigen direkt den Posten in der Zentrale der Dreierkette an.

Vor 364 Zuschauern in der Hannoveraner HDI-Arena erwischten die Duisburger den besseren Start. Eine erste Annäherung an das Tor von den Gastgebern gab es bereits nach wenigen Sekunden von Kolja Pusch, dessen Flachschuss aber am linken Pfosten vorbeiging. Und auch ein Abschluss von Kapitän Moritz Stoppelkamp war zu harmlos (3.). In der Folge kam der TSV immer besser ins Spiel und versuchte Duisburgs Defensive vor allem über die linke Seite zu knacken, konnte seine Überlegenheit aber nicht in Chancen ummünzen.