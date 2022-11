Verdienter Auswärtssieg : Starker MSV belohnt sich in Aue mit drei Punkten

Düsseldorf Der MSV Duisburg zeigt bei Schlusslicht Erzgebirge Aue eine starke Leistung. Hochverdient gewinnen die Zebras mit 2:0. Der Platzverweis für Aziz Bouhaddouz trübt die Stimmung etwas.

In der 26. Minute war aber auch Klewin machtlos, als Aue-Verteidiger Alexander Sorge ins eigene Tor traf. Nach einer Flanke von der rechten Seite von Moritz Stoppelkamp kam Chinedu Ekene vor dem Aue-Verteidiger an den Ball, der die Kugel entscheidend ins eigene Tor abfälschte (27.). Bereits das fünfte Eigentor der Sachsen in der laufenden Saison.

Mit der komfortablen Führung im Rücken lieferte der MSV eine sehr engagierte und in der zweiten Halbzeit auch immer dominantere Leistung ab. Aue fand kaum ein Durchkommen. Wirklich in Gefahr geriet der sechste Saisonsieg der Zebras so nicht mehr. Einziger Wermutstropfen: Der eingewechselte Bouhaddouz holte sich in der Schlussminute völlig unnötig die Gelb-Rote Karte ab. Die erste Verwarnung hatte der Angreifer für eine Schwalbe gesehen, dann trat er Ulrich Taffertshofer trief in der gegnerischen Hälfte in die Hacken. Damit wird der Stürmer beim letzten Spiel vor der WM-Pause fehlen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert der FC Ingolstadt in Duisburg.