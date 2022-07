28.000 Tickets weg : Derby zwischen MSV und RWE nahezu ausverkauft

Düsseldorf Für das Derby des MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen in der Dritten Liga gibt es nur noch wenige Restkarten. Ein freien Verkauf wird es nicht mehr geben. RWE-Fans haben somit keine Chance auf weitere Tickets.

Mit einer Aktion wollten Fans des MSV Duisburg sicherstellen, dass keine Karten mehr an die Fans des Rivalen aus Essen gehen. Offenbar mit Erfolg. Wie die Zebras am Samstag mitteilten sind bislang 28.000 Tickets für das mit Spannung erwartete Derby am kommenden Freitag (5. August, 19 Uhr) verkauft worden. Da aufgrund „sicherheitstechnischer Vorgaben“ nur 28.200 Anhänger das Duell in der Arena (Fassungsvermögen: 31.500 Plätze) verfolgen dürfen, wird es laut Verein keinen freien Verkauf für die Restkarten geben. Bedeutet: RWE-Fans können ihre bislang 5000 Gäste starke Anhängerschar bei dem Auswärtsspiel nicht mehr vergrößern.