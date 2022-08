28.200 Tickets weg : Derby zwischen MSV und RWE ausverkauft

Update Düsseldorf Für das Derby des MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen in der Dritten Liga gibt es keine Karten mehr. Die Partie ist mit 28.200 Zuschauern ausverkauft. Beim MSV freut man sich auf eine „Arena in Blau und Weiß“ - auch dank des „ZebraFonds“.

Mit einer Aktion wollten Fans des MSV Duisburg sicherstellen, dass keine Karten mehr an die Fans des Rivalen aus Essen gehen. Mit Erfolg. Am Samstag teilten die Zebras mit, dass man bislang 28.000 Tickets für das mit Spannung erwartete Derby am kommenden Freitag (5. August, 19 Uhr) verkauft habe. Daher hatten sich die Duisburger dazu entschieden, keinen freien Vorverkauf mehr anzubieten. Auch die wenigen Restkarten sollten noch an Mitglieder und Dauerkartenbesitzer gehen. Diese sind nun vergriffen. „Wir sind ausverkauft“, schrieben die Zebras am Montag auf Twitter.