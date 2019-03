Nach Absage: Nachholspiel Duisburg gegen Köln terminiert

Duisburg Der neue Termin für das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln steht fest. Die Partie konnte am vergangenen Sonntag nicht stattfinden, weil der Rasen unbespielbar war.

Das am vergangenen Sonntag ausgefallene Zweitligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und Aufstiegsfavorit 1. FC Köln wird am 10. April (18.30 Uhr/Sky) nachgeholt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag bekannt.