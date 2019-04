MSV Duisburg : Christian Gartner ist dem Zeitplan voraus

Lange galt es für ausgeschlossen, dass der Österreicher nach seinem Kreuzbandriss in dieser Saison noch für den MSV aufläuft. Jetzt ist ein Comeback nur eine Frage der Zeit. Auch Borys Tashchy und Dustin Bomheuer sind am Ball.

Fußball-Zweitligist MSV Duisburg nahm am Montag die Vorbereitung auf das nächste Kellerduell mit dem SV Sandhausen (Samstag, 13 Uhr) in Angriff. Mit von der Partie waren bei der Übungseinheit drei Akteure, die das Tabellenschlusslicht, das fünf Spiele vor Schluss vier Punkte vom Relegationsplatz trennen, unter der Rubrik Langzeitverletzte führt. Der Schein mag trügen: Wer den Spielern Dustin Bomheuer, Borys ­Tashchy und Christian Gartner bei der Arbeit zusah, konnte den Eindruck gewinnen, dass da drei Profis am Werk sind, die voll im Saft stehen.

Die Not im Abstiegskampf ist bei den Zebras nach der 0:4-Pleite in Paderborn größer denn je, da ist jeder Hoffnungsträger gerne gesehen. Trainer Torsten Lieberknecht stellte schon in der vergangenen Woche in Aussicht, dass Borys Tashchy und Christian Gartner in der finalen Phase der Saison noch einmal wichtig und wertvoll für das Team werden könnten.