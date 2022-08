Bei Remis gegen Oldenburg : Flankenqualität wird dem MSV zum „Verhängnis“

Duisburg Der MSV Duisburg geriet gegen den VfB Oldenburg in Rückstand, erkämpfte sich aber zumindest noch einen Punkt. Was Trainer Torsten Ziegner und Kapitän Moritz Stoppelkamp im Spiel gegen den Aufsteiger bemängelten.

Getragen von einer stimmungsvollen Kulisse mobilisierte der MSV Duisburg am Ende einer intensiven und umkämpften Partie noch einmal alle Kräfte – ohne Erfolg. Dabei hatten die mehr als 13.000 Fans in der Arena den Torschrei in der Nachspielzeit schon auf den Lippen. Doch den Kopfball von Marvin Bakalorz nach Freistoß von Moritz Stoppelkamp aus sieben Metern konnte die Oldenburger Hintermannschaft blocken. So ging die Partie mit 1:1 zu Ende.