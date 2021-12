Ehemaliger MSV-Angreifer : Vermeijs Geniestreich für „Tor des Monats“ nominiert

Düsseldorf Große Ehre für Vincent Vermeij vom SC Freiburg II. Der ehemalige Angreifer des MSV Duisburger ist mit seinem Tor von der Mittellinie, das er gegen Waldhof Mannheim erzielt hat, für das „Tor des Monats“ der ARD-Sportschau nominiert worden.

Beim Drittliga-Aufsteiger benötigte der Angreifer auch aufgrund von einer Rückenverletzung, die ihn in der Sommervorbereitung zurückgeworfen hatte, eine gewisse Anlaufzeit. Doch der 1,96-Meter-Hüne kommt immer besser in Schwung. Und auch einen Platz in allen Saisonrückblicken hat Vermeij jetzt schon sicher. Im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am 15. Spieltag erzielte er aus rund 50 Metern Entfernung den 2:1-Siegtreffer. Ein Traumtor.