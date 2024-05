Nach Abstieg Neuer Chefcoach Dietmar Hirsch soll MSV stabilisieren

Dietmar Hirsch wird neuer Trainer beim Drittliga-Absteiger MSV Duisburg. Der ehemalige Profi des MSV, der zuletzt den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West auf den zweiten Rang geführt hat, spielte insgesamt sieben Jahre für den Club und übernimmt ihn nun als Chefcoach für den Neuanfang in der vierten Liga. Dies teilte der Verein am Freitag mit.