Schlechte Nachricht : Das Comeback von Dustin Bomheuer fällt aus

Dustin Bomheuer (links) wird nicht spielen. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht muss sich etwas einfallen lassen. Foto: firo/ Volker Nagraszus

Der Innenverteidiger des Zweitligisten kann im Heimspiel am Samstag gegen den FC Ingolstadt nicht auflaufen.

Von Dirk Retzlaff

Das ist bitter für den Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg: Die erhoffte Rückkehr von Innenverteidiger Dustin Bomheuer zum Kellerduell mit dem FC Ingolstadt am Samstag ist geplatzt. „Muskuläre Probleme lassen eine geregelte Teilnahme am Mannschaftstraining weiterhin nicht zu“, hieß es am Dienstagabend in einer Mitteilung des Vereins.

Bomheuer war in der vergangenen Woche ins Training zurückgekehrt, nachdem er zuvor mit muskulären Problemen außer Gefecht gewesen war. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht nahm den Verteidiger zwar noch nicht mit nach St. Pauli, war aber zuversichtlich, dass er zeitnah wieder eine Rolle spielen könnte. Nach dem Pauli-Spiel besteht Personalnot in der Innenverteidigung, da sich Kapitän Gerrit Nauber auf dem Kiez die fünfte Gelbe Karte abgeholt hatte und nun gesperrt ist. Bomheuer hätte in die Bresche springen sollen. Beim Dienstagstraining fehlte er. Stattdessen unterzog er sich weiteren ärztlichen Untersuchungen.

Somit muss sich Lieberknecht für das Spiel am Samstag etwas einfallen lassen. Youngster Vincent Gembalies könnte seinen ersten Startelf-Einsatz feiern. Auch Joseph Baffoe, der mit einem Sehnenriss lange außer Gefecht war, mittlerweile aber im vollen Umfang am Training teilnimmt, ist eine Option. Oder Lukas Fröde rückt aus dem Mittelfeld ins Abwehrzentrum. Diese Variante ging indes im Dezember im Spiel in Heidenheim schief. Der FC Ingolstadt wird am Samstag ohne Jens Keller zum Kellerduell kommen. Gast des MSV zog am Dienstag – wieder einmal – die Reißleine und feuerte seinen Trainer. Als vierter Chefcoach in der laufenden Saison versucht nun Thomas Oral sein Glück mit den Schanzern.

Oral ist nach Stefan Leitl, Alexander Nouri und Jens Keller bereits der vierte Cheftrainer seit Saisonbeginn, der beim Tabellenletzten tätig ist. Auch Co-Trainer Thomas Stickroth musste seine Sachen packen. Seine Nachfolge tritt Michael Henke, einst langjähriger Assistent von Ottmar Hitzfeld, an. Oral und Henke arbeiteten schon vor sechs Jahren gemeinsam beim FCI. Ihr neues Engagement ist zunächst bis zum Saisonende befristet. Für diesen Zeitraum übernimmt auch Ex-Sportdirektor Thomas Linke noch einmal die Verantwortung.