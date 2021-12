Osnabrück-Profi beleidigt : Spielabbruch nach Rassismus-Eklat beim MSV Duisburg

Beim MSV Duisburg gab es am Sonntagnachmittag einen Rassismus-Skandal. Foto: FuPa/Marcel Eichholz

Update Duisburg Das Spiel des MSV Duisburg in der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück wurde aufgrund eines Rassismus-Eklats unterbrochen. Ein Fan hat demnach den VfL-Spieler Aaron Opuku massiv rassistisch beleidigt.

Das Fußball-Drittligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück ist am Sonntag in der 33. Minute von Schiedsrichter Nicolas Winter (Freckenfeld) beim Stande von 0:0 nach einer rassistischen Bemerkung von den Rängen unterbrochen – und schließlich auch abgebrochen worden. Der Unparteiische schickte bei Teams zunächst in die Kabine, wo dann entschieden wurde, dass nicht mehr weitergespielt wird.