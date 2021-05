Wie die großen Klubs : MSV Duisburg startet Langzeit-Doku mit Joachim Llambi

Duisburg Der MSV Duisburg wird künftig ein Jahr lang von Kamera-Teams für eine Langzeitdokumentation begleitet. Das gab der Drittligist am Mittwoch bekannt. Der bekannte RTL-Moderator Joachim Llambi wird dabei mitwirken.

Nach mehreren Bundesligisten gewährt künftig auch Fußball-Drittligist MSV Duisburg seinen Fans einen Einblick hinter die Kulissen. Die Filmreihe in Kooperation mit RTL-Moderator Joachim Llambi und dem Streamingdienst TVNOW wird sich über die kommenden zwölf Monate erstrecken, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

"Der MSV liegt mir seit über 50 Jahren am Herzen. Wir wollen zeigen, wie der Verein ist, was er macht und wie er funktioniert. Dabei werden wir die Fans, die Probleme, aber auch das Schöne an der Stadt mitnehmen", sagte Llambi auf einer Pressekonferenz: "Dabei soll es auch journalistisch in die Tiefe gehen."