„Wir sind bunt, nicht braun“ : MSV Duisburg distanziert sich von NPD-Wahlwerbung

Duisburg Die NPD wirbt derzeit in Duisburg mit Plakaten, die ein Zebra zeigen und auf denen der Spruch „Blau-Weiß ist bunt genug“ zu lesen ist. Der MSV distanziert sich aufs Schärfste.

Das Motto des MSV sei „gepflegt Eskalieren statt Diskriminieren. Blau-Weiß ist nur einer der vielen, fröhlichen bunten Aspekte in unserer Stadt. Duisburg und der MSV stehen für Vielfalt in all ihren Facetten. Wir sagen das, weil wir das voller Überzeugung meinen und so denken.“