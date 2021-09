DFB terminiert Spieltage 11 bis 17 : MSV empfängt Kaiserslautern am Montagabend

Foto: dpa Infos Duisburgs Spielplan für die Saison 2021/22

Düsseldorf Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstag die Drittliga-Spieltage 11 bis 17 terminiert. Bis auf die Heimspiele gegen Kaiserslautern und Waldhof Mannheim bestreitet der MSV Duisburg alle Partien an einem Samstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in der 3. Liga die Spieltage 11 bis 17 zeitgenau angesetzt. Der MSV Duisburg tritt in diesem Zeitraum fünfmal samstags, einmal montags und einmal freitags an. Damit stehen nun alle Termine bis Ende November fest.

An den Spieltagen 11 und 12 ist der MSV jeweils samstags gefordert. Los geht es am 2. Oktober mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen. Eine Woche später reisen die Zebras zum FSV Zwickau. Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern findet am Montagebend (25. Oktober, 19 Uhr) statt. In der vergangenen Saison trennten sich beide Teams in Duisburg mit 2:2. Wilson Kamavuaka hatte den Zebras im April mit einem Last-Minute-Kopfball einen wichtigen Zähler gesichert.

Auch die Partien in Halle (30. Oktober), gegen Viktoria Berlin (6. November) und bei 1860 München (20. November) finden an einem Samstag statt. Anpfiff ist bei allen Partien jeweils um 14 Uhr. Am 17. Spieltag empfängt das Team von Trainer Pavel Dotchev Waldhof Mannheim in der Arena. Die Partie wurde auf Freitag, 26. November, datiert.

Die Spieltage 11 bis 17 in der Übersicht: