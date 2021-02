DFB terminiert fünf Spieltage plus Nachholspiele : MSV steht im März straffes Programm bevor

DFB terminiert fünf Spieltage plus Nachholspiele

Blick in die Schauinsland-Reisen-Arena des MSV Duisburg. Foto: dpa/Bernd Thissen

Der Deutsche Fußballbund hat am Freitag die Spieltage 27 bis 31 sowie die zahlreichen Nachholspiele der 3. Liga terminiert. Dem MSV Duisburg steht demnach im März ein straffes Programm bevor.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in der 3. Liga die Spieltage 27 bis 31 zeitgenau angesetzt. Zudem wurden die noch ausstehenden Nachholpartien terminiert. Durch die wetterbedingten Spielausfälle erwarten den MSV Duisburg im März zwei weitere Englische Wochen. Die ausgefallenen Auswärtsspiele beim 1. FC Saarbrücken (Mittwoch, 3. März, 19 Uhr) und dem Halleschen FC (Dienstag, 16. März, 19 Uhr) werden jeweils unter der Woche ausgetragen.

An den Spieltagen 27 bis 31 ist der MSV jeweils samstags gefordert. Los geht es am 6. März mit dem Heimspiel gegen 1860 München. Das Hinspiel dürfte den MSV-Fans noch in guter Erinnerung sein. Dank der Treffer von Tobias Fleckstein und Lukas Scepanik nahmen die Zebras drei Punkte aus München mit.